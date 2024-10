Westerlo-coach Timmy Simons reageert op frustrerende nederlaag tegen Club Brugge en laat zich uit over blunder van Bolat

KVC Westerlo ging zaterdag met 1-2 onderuit tegen Club Brugge. Frustrerend voor Timmy Simons en zijn Westerlo, want de twee tegengoals kwamen steeds verder uit fouten die eigenlijk niet hadden mogen gemaakt worden.

Westerlo hervatte zaterdag de competitie tegen Club Brugge. Beide ploegen speelden niet hun beste wedstrijd dus kwam het op details aan. De thuisploeg slikte twee zeer vermijdbare doelpunten.

Eerst blunderde Sinan Bolat door zich vreselijk te miskijken op een makkelijke bal die recht op hem afkwam. Later kon Hans Vanaken door heel de Westelse verdediging dribbelen zonder nog maar één duel te moeten aangaan. Allemaal te vermijden.

"Dat is langs één kant zeer frustrerend, maar ik vind de reactie van de jongens wel uitmuntend", merkte Westerlo-coach Timmy Simons op na afloop.

"Wij laten niemand achter. Iedereen mag fouten maken. Ook die tweede gele kaart van Emin (Bayram n.v.d.r.), daar moeten we misschien slimmer mee omgaan in zulke fases", gaat hij verder. "Nu moeten we gewoon tonen dat we een groep zijn, ondanks de individuele fouten."

Simons ging nog wat dieper in op Bolat, die na zijn blunder zelfs door de thuisfans op de korrel werd genomen. "Zoals iedereen maakt Sinan ook fouten, dat weet hij ook wel. Als je als keeper een fout maakt, betaal je dat natuurlijk meteen cash. Maar hij weet ook wel dat dit eruit moet."

Twijfelen doet de coach niet aan zijn doelman. "Op dit moment niet. Hij heeft nog twee of drie keer redding gebracht op zeer goede kansen. Dat toont aan dat hij goed zijn rug heeft kunnen rechten, alleen de echt sterke karakters kunnen dat. Zelfs tijdens de wedstrijd moet je van staal zijn om daar de knop om te kunnen draaien", besluit Simons.