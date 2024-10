Tolu laat bijzondere tatoeage zetten met speciale betekenis in het voetbal

Tolu Arokodare was ook in de derby tegen STVV doorslaggevend. Nochtans is nog altijd niet iedereen van zijn kunnen overtuigd.

Tolu Arokodare was weer van groot belang voor KRC Genk, afgelopen weekend in de Limburgse derby tegen STVV. Hij was betrokken bij de rode kaart van STVV en scoorde het eerste doelpunt van Genk. “Hij raakte mij lichtjes”, vertelde Tolu achteraf aan Het Belang van Limburg. “Maar vermits hij de laatste verdediger was, vond ik het correct dat Taniguchi rood kreeg. De fout gebeurde net buiten de zestien, dus geen penalty.” Ook over zijn goal was hij heel erg positief. “Mijn doelpunt vond ik vooral mooi door de voorafgaande combinatie. Nadien kon ik ook nog een assist geven op El Ouahdi. Goed voor het vertrouwen.” Opvallend is dat Tolu een nieuwe tatoeage liet zetten. De spits heeft, omdat hij veel kritiek krijgt dit seizoen, op zijn wijsvinger ‘Haters’ laten tatoeëren. “Als mijn haters zich laten horen, kan ik hen het zwijgen opleggen door deze vinger voor de mond te houden. Maar vandaag was dat niet nodig, want ik voelde alleen maar positieve energie in het stadion.”





