De blessures stapelen zich op voor Union: sterkhouder zeker vier weken out, terwijl andere belangrijke pion een terugval kent

Union Saint-Gilloise bevindt zich in een zeer moeilijke periode. De Brusselaars zitten met meerdere geblesseerde spelers voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Union Saint-Gilloise slaagt er echt niet in om het seizoen 2024-2025 op gang te brengen. De Unionisten hebben opnieuw een zware klap gekregen, met de 1-0 nederlaag tegen Midtjylland in de Europa League.

De mannen van Sébastien Pocognoli zitten nu echt in de problemen, met de verplichting om aanstaande zondag tegen Cercle Brugge te winnen, anders zetten ze hun negatieve spiraal voort.

Naast de slechte resultaten zien de Unionisten ook slecht nieuws opduiken vanuit de ziekenboeg. Vandaag heeft Pocognoli uitgelegd dat Alessio Castro-Montes vier weken afwezig zal zijn. Maar dat is niet alles...

Sofiane Boufal heeft zich geblesseerd de dag voor de wedstrijd tegen Midtjylland. Het is mogelijk dat hij niet zal spelen tegen Cercle. "We hebben vandaag een scan laten maken om de ernst van zijn blessure in te schatten", zei Pocognoli tijdens de persconferentie vandaag volgens Sudinfo.

Elton Kabangu, die langzaam terugkeerde van een blessure, kent een terugval. "Hij voelde opnieuw pijn aan zijn enkel en is niet beschikbaar dit weekend", bevestigde de coach van Union.