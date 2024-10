Komt Hugo Siquet weer boven water bij Club Brugge? "Dat is me beloofd"

Club Brugge haalde deze zomer Hugo Siquet voor zo'n 3 miljoen euro bij het Duitse Freiburg. Maar een succes kan die transfer nog niet genoemd worden.

Door de blessure van Kyriani Sabbe haalde Club Brugge met Hugo Siquet nog een extra rechtsachter deze zomer. Maar door de plotse doorbraak van Joaquin Seys en Siquet die zelf niet overtuigen kreeg hij nog maar weinig kansen.

In de eerste zes speeldagen kreeg Siquet nog speelminuten, maar sindsdien bleef hij op de bank of viel hij zelfs naast de selectie. Sabbe is ook opnieuw fit, waardoor Siquet nu zelfs bij Club NXT aan de bak moet.

Siquet over transfer naar Club Brugge

"Ik moet de beslissingen van de coach accepteren", zegt Siquet bij La Dernière Heure. "Ik werk hard tijdens de trainingen en probeer mijn plek opnieuw te veroveren. Maar voorlopig werpt het nog geen vruchten af."

"Er is me beloofd dat de beste zou spelen, dus ik moet gewoon mijn kwaliteiten laten en dan komt mijn tijd wel", stelt Siquet. Maar spijt van zijn transfer naar Club Brugge heeft Siquet helemaal niet.

"Ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze. Ik voel me hier echt heel goed in Brugge, zowel in de groep als naast het veld. Bij Freiburg was het nog veel erger", klinkt het.