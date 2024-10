Nicky Hayen is duidelijk actief bezig met Raphael Onydika: "Er zijn dingen die heel dringend opgelost moeten worden"

Raphael Onyedika was na de wedstrijd tegen AC Milan een gespreksonderwerp. De Nigeriaanse middenvelder pakte in de eerste helft al een rode kaart waardoor Club lange tijd met tien moest spelen op San Siro.

Club Brugge speelde een verdienstelijke partij tegen AC Milan deze dinsdag. Er was lange tijd hoop, maar in het laatste kwart van de wedstrijd maakten het kwaliteitsverschil en het feit dat Club nog maar met tien stond het verschil.

Voor Onyedika was het al zijn derde rode kaart op enkele maanden tijd. Na afloop zei coach Nicky Hayen dat er een rustig gesprek zou volgen met de jonge middenvelder. Dat is er nu ook gekomen.

"Een constructief gesprek. Er zijn dingen die heel dringend opgelost moeten worden", begon Hayen op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad. "We hopen dat het lukt. Rapha vroeg ook zelf om op zijn vrije dag bij te trainen. De gretigheid is er dus en dat zien we graag."

Hayen is duidelijk actief bezig met zijn middenvelder en weet hoe hij het moet aanpakken. "We hebben hem oplossingen aangereikt en duidelijk gemaakt dat hij op bepaalde momenten niet altijd in een alles-of-niks-duel hoeft te gaan. Het is sowieso al een imposante kerel, hij heeft dat niet altijd nodig."

Tegen Anderlecht zal hij er gewoon bij zijn. Hij is in de Champions League wel geschorst tegen Aston Villa, de huidige koploper van de CL, met 9 op 9 negen. De Premier League-club slikte er zelfs nog geen enkel tegendoelpunt.