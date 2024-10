Franky Van der Elst ziet kwetsbare Club-trainer Nicky Hayen: "Nicky, doe dat toch niet"

Club Brugge flitste dit seizoen nog niet echt. Franky Van der Elst ziet Nicky Hayen zich dan ook kwetsbaar opstelt met zijn uitspraken.

Vorig jaar in de Champions' Play-offs lukte alles voor Club Brugge en kersvers coach Nicky Hayen. Blauw-zwart pakte 24 op 30 en werd onverwacht dan toch nog landskampioen. In het nieuwe seizoen loopt het wat moeizamer.

In de Belgische competitie pakte Club Brugge slechts 18 op 33, de landskampioen begon zelfs maar met 1 op 9 aan het nieuwe seizoen. Daarna pakte Club wel 12 op 12, maar nu is het opnieuw bezig aan een reeks van 5 op 12.

Van der Elst ziet kwetsbare Hayen

De positie van Nicky Hayen wankelt niet echt, want Club Brugge speelt wel beter dan vorig seizoen onder Ronny Deila. "Zoals elke trainer is hij afhankelijk van de resultaten", stelt Franky Van der Elst bij Het Belang van Limburg.

Toch vindt Van der Elst dat Hayen zich te kwetsbaar opstelt in zijn communicatie. Hij hoorde de trainer van Club Brugge al drie of vier keer over een must win game spreken. "Dan denk ik: Nicky, doe dat toch niet."

"Als je die dan verliest, heb je jezelf alleen maar extra druk op de hals gehaald." Over de wedstrijd van komende zondag tegen Anderlecht zei Hayen dat niet, maar de supporters zullen wel verwachten dat er gewonnen wordt.