Tedesco was niet blij met Gilles De Bilde: "Hij is achteraf bij mij gekomen"

Na de nederlaag tegen Frankrijk was het interview dat Gilles De Bilde afnam met Kevin De Bruyne onderwerp van gesprek. De aanvoerder was ongekend kritisch op zijn ploeggenoten.

Gilles De Bilde, die de vragen stelde, blikt terug op het gesprek: "Ik was zelf verrast door hoe scherp Kevin was. Ik ken hem nu al zo'n tien jaar, maar dit was de eerste keer dat hij zijn ploegmaats zo expliciet bekritiseerde", klinkt het in HBvL.

Volgens De Bilde wijst de reactie van De Bruyne op zijn grote betrokkenheid bij het team. "Die frustratie en ontgoocheling over de teamprestatie laat zien dat hij echt om het team geeft. Dat vind ik dan weer een goede eigenschap voor een kapitein", zegt De Bilde.

Na het interview kreeg De Bilde nog een opmerking van bondscoach Domenico Tedesco. "De bondscoach kwam naar me toe en zei: ‘Je weet toch dat je hem niet moet interviewen als hij zo geëmotioneerd is?’ Ik heb hem geantwoord dat dat mijn job is", vertelt De Bilde.

Toch blijft het de vraag hoe het verder moet binnen de ploeg. “Misschien is het niet slecht dat hij er even niet bij is, zodat alles wat kan bezinken,” zegt De Bilde.

Johan Boskamp benadrukt echter de veranderde omstandigheden binnen het Belgische voetbal. "Jullie moeten aanvaarden dat dit niet meer het België is van tien jaar geleden. Net zoals ik heb moeten aanvaarden dat dit niet meer het Anderlecht is zoals ik het gekend heb. Tijden veranderen."