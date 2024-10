Wouter Vrancken komt terug op zijn veelbesproken vertrek bij Genk: "Daar hangt nog een schaduw over"

Wouter Vrancken kijkt dit weekend voor het eerst zijn ex-club Genk in de ogen. Zijn vertrek daar verliep niet al te vlotjes en er werd veel over geschreven. Daar wil hij nu toch wat duidelijkheid over brengen.

Vrancken en Genk waren op elkaar uitgekeken en al snel begon Vrancken te onderhandelen met Gent. “Ik heb er een streep onder getrokken. Die bladzijde is omgedraaid, we zijn beiden aan een ander mooi verhaal begonnen", klinkt het in HBvL

Dit weekend staan zijn nieuwe en oude club tegenover elkaar, wat de emoties rond zijn vertrek opnieuw op scherp zet. Vrancken erkent dat afscheid in het topvoetbal vaak niet op de beste manier verloopt, maar blikt met een nostalgisch gevoel terug op zijn tijd bij Genk.

Toch is er een 'schaduw' die hij niet kan negeren. Vrancken legt uit: “Ik vind het alleen jammer dat er een poos een schaduw over mijn vertrek heeft gehangen. Ik blijf ervan overtuigd dat dat beter had kunnen worden opgelost.”

Die schaduw verwijst naar de twijfels die zijn ontstaan over zijn toewijding aan de club. “Dat er getwijfeld is aan het feit dat ik wel een blauw hart had. Terwijl iedereen, die nauw bij de club betrokken was, weet dat ik samen met mijn staf tot de laatste minuut alles in de weegschaal heb gegooid voor het logo en de kleuren van KRC Genk", aldus Vrancken. “Negentig procent van die periode is gewoon superfijn geweest.”

Wanneer gevraagd wordt of er na zijn vertrek pogingen zijn gedaan om de plooien glad te strijken, is Vrancken resoluut. “Nee. Maar dat hoeft ook niet voor mij. Je moet je in het leven bij sommige dingen kunnen neerleggen en ze achter je laten.”

Wanneer Vrancken zondag tegenover Dimitri de Condé staat, is hij vastbesloten om professioneel te blijven. “Absoluut. Ik zal mijn hoofd niet wegdraaien, zo zit ik niet in mekaar. Ik gun de club en zeker de spelers en stafleden, met wie ik fijn heb samengewerkt, ook alles. Behalve zondag natuurlijk, dan moeten de drie punten hier blijven.”