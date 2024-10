"Besnik Hasi is zoals Thorsten Fink": de grote reden waarom KV Mechelen moeilijk uit de top zes gehaald zal worden

KV Mechelen stond op speeldag vijf op de 14de plaats. Zeven speeldagen later staan ze op de vierde plaats. Het zal voor de traditionele topploegen nog een hele kluif worden om hen uit de top zes te houden, dat mag zeker zijn. Opmerkelijke conclusie: Besnik Hasi haalt uit alle spelers het maximum.

Waarom opmerkelijk? Hasi heeft nogal geklaagd de voorbije maanden hoor. Zijn kern was niet sterk genoeg, niet genoeg uitgebalanceerd, te weinig verdedigers voor het systeem dat hij wou spelen... Het ging maar door. Zelfs nu KVM 18 op 24 heeft gepakt, blijft hij waarschuwen voor een terugval.

Maar waarom zou hij? KV Mechelen heeft samen met Genk het meeste goals gescoord (26). Ze hebben er wel 16 tegen gekregen, maar dat is inherent aan de manier van spelen. Hasi kiest voor de aanval en dat loont. Het zorgt voor een evenwichtige verdeling van de goals. Het gevaar komt van alle kanten.

Overal gevaar

Zes van de elf basisspelers zijn aanvallend ingesteld. Rob Schoofs kan je moeilijk een verdedigende middenvelder noemen. Daarnaast heb je Foulon, Pflücke, Storm, Bafdili (bij afwezigheid van Mrabti) en Lauberbach. Als verdediging kan je je niet op één man concentreren, zoals Dender mocht ondervinden. Dertien goals in 3 matchen...

Een tegengoal neem je er dan wel met plezier bij. “Belangrijker is de variëteit aan doelpunten­makers en de manier waarop die goals tot stand komen. Voor een tegenstander is het onmogelijk om ons volledig te blokkeren. Het gevaar komt van alle ­kanten", grijnsde Hasi.

Trouwens, om zijn verdedigende stabiliteit te verbeteren, heeft hij straks weer Zinho Vanheusden ter beschikking. Dat scheelt toch wel een slok op een borrel. Volledig fit blijft hij één van de besten in België. Het probleem is om hem helemaal fit te krijgen.

"We creëren zoveel kansen, dat je weet dat er vroeg of laat wel eens eentje binnenvliegt. Dat geeft veel vertrouwen", aldus Nikola Storm, die zich in de gratie van Hasi heeft moeten voetballen. Als aanvallende middenvelder in plaats van op zijn vertrouwde rechterflank haalt Hasi ook het maximale uit Storm: topschutter met vier goals en vier assists.

Als je dit volhoudt, worden Gent, Anderlecht en Union al gauw de concurrenten

Niet enkel uit hem. Daam Foulon toont zich één van de beste linkerflanken in de JPL, Pflücke doet hetzelfde op rechts en Schoofs kan het verkeer regelen zoals in zijn beste dagen. Hasi heeft een 3-4-2-1 ingevoerd waarin iedereen zijn taken kent.

Malinwa doet gewoon wat het moet doen: winnen tegen de ploegen die zogezegd op hun niveau zitten en soms eens een uitschieter, zoals tegen Antwerp. Als je dat volhoudt, worden Union, Gent en Anderlecht al gauw de concurrenten in plaats van Kortrijk en Dender.

De hand van een goeie trainer is altijd merkbaar. Kijk naar Thorsten Fink bij Genk. Hasi doet hetzelfde met het voor hem beschikbare personeel. En ja, dat is beter dan hij zelf doet uitschijnen, maar daar heeft hij ook zelf voor gezorgd. Het systeem is afhankelijk van de spelers die je hebt. Niet omgekeerd. Misschien een les die ze ook eens bij Anderlecht moeten leren.