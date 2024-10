KV Mechelen maakte bijna de fout van het jaar: Peter Vandenbempt benadrukt nog eens wat de sleutel tot hun succes is

De prestaties van KV Mechelen onder leiding van Besnik Hasi zijn opvallend positief. Sporza-analist Peter Vandenbempt heeft er respect voor en zag dat KV Mechelen zich net op tijd bedacht.

“Als we straks de resultaten van het kalenderjaar 2024 optellen, dan zal Mechelen heel goed gescoord hebben met Besnik Hasi" zegt Vandenbempt bij Sporza. “KV doet dat meestal met positief, verzorgd voetbal, met veel energie en ze scoren ook heel veel - even veel als Genk - met veel verschillende spelers.”

Vandenbempt merkt ook op dat de samenwerking tussen Hasi en KV Mechelen een succesformule blijkt te zijn. “Hasi en KV Mechelen hebben zich tijdig gerealiseerd dat ze een goede match zijn", legt hij uit.

De huidige vorm van het team straalt zelfvertrouwen uit, met spelers als Nikola Storm die zijn draai weer heeft gevonden na een moeilijk seizoen. “Lauberbach vind ik een nuttige spits en nu er veel geblesseerden terugkeren, is er ook best wat keuze voor Hasi.”

Toch blijft Hasi voorzichtig, wat Vandenbempt opmerkt. “Ik vind het grappig hoe Hasi voorzichtig blijft en toch maar blijft zeggen dat het een dubbeltje op zijn kant is, dat het begin moeilijk was. Hij is toch op zijn hoede voor een terugval met de eerste weken in het achterhoofd."

Met een belangrijke wedstrijd tegen Union voor de boeg, kijkt KV Mechelen ernaar uit om hun sterke prestaties voort te zetten. “Zelfs in die wondere seizoenen de voorbije jaren, waarin ze alles en iedereen overklasten, kregen ze elke keer opnieuw een pak slaag Achter de Kazerne, dus dat belooft voor zaterdag,” sluit Vandenbempt af.