Andi Zeqiri heeft nog bijzonder mooie woorden voor Standard-supporters

Voor Standard blijft het nog steeds erg moeilijk om op offensief vlak indruk te maken. Toch merken de Rouches een verbetering op, zoals Andi Zeqiri benadrukte na de nederlaag tegen Antwerp afgelopen zondag.

Standard had een goede start van de wedstrijd op het veld van Antwerp. Maar defensief kraakten ze en slaagden ze er nooit in hun kansen af te maken. Uiteindelijk werd het 3-0. Na de wedstrijd was de teleurstelling duidelijk voelbaar bij Andi Zeqiri.

"We waren nochtans goed begonnen, we zaten er goed in, maar we slaagden er niet in onze kansen in de eerste helft te benutten. We zijn competitieve spelers en het is altijd frustrerend om te verliezen. We gaan geen excuses geven voor het eerste doelpunt, we moeten onze verantwoordelijkheden nemen. Antwerp speelde het goed uit, een goede voorzet en een goede afwerking. We mogen niet vergeten dat hun vier aanvallers hele goede spelers zijn."

Altijd hetzelfde probleem van afwerking...

Deze keer hadden de Luikenaars, wat niet altijd het geval was sinds het begin van het seizoen, echt de mogelijkheden om de leiding te nemen.

"We proberen oplossingen te vinden om beter te spelen en ik denk dat we daar geleidelijk aan in slagen. Het kost gewoon wat tijd, hopelijk zal het later lonen. We luisteren naar de staf, proberen de details die het verschil maken te corrigeren. We moeten in de spiegel kijken, eerst individueel, wat we goed of fout hebben gedaan. Daarna moet de groep evolueren, maar ik twijfel niet aan onze toekomstige verbeteringen.

De Zwitserse aanvaller dacht in het begin van de tweede helft de gelijkmaker te hebben gescoord. Zijn doelpunt, mogelijk gemaakt door een prachtige pass van Isaac Price, werd echter afgekeurd voor licht, maar zichtbaar buitenspel.

"Dit zijn situaties waar we aan werken. Ik krijg een geweldige bal van Isaac en ik maak hem goed af, maar ik stond helaas net buitenspel. Ik zal de volgende keer beter moeten opletten. Wat betreft onze positie in het klassement? Het is nog veel te vroeg om te oordelen waar we aan het einde van het seizoen zullen staan. Er zijn veel goede teams, we weten nog niet wie de Champions' Play-offs zal halen en wie zal degraderen."

Kan de Beker van België Standard helpen om het vertrouwen terug te vinden?

Ondertussen zal Standard nu ook meedoen met de Beker van België. Deze woensdag zullen de Rouches het opnemen tegen Lyra-Lierse. "Elke wedstrijd is anders, we mogen deze wedstrijd niet licht opnemen, dit zijn de moeilijkste matchen."

"We moeten alles geven en onze supporters trots maken, we hebben het geluk een publiek te hebben dat ons in grote getale steunt en het is belangrijk om dat op het veld terug te geven. Als spelers moeten we ons echt inzetten en ons shirt nat maken als we ze zien. Ik denk dat ze kunnen zien dat we inspanningen leveren en dat we werken", concludeerde Andi Zeqiri.