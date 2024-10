Het wordt concreter: België zou een van zijn grootste talenten kunnen verliezen, wat moeten Tedesco en de bond doen?

Zullen de Rode Duivels het grote talent Konstantinos Karetsas moeten laten gaan? De Griekse pers kondigt dinsdag aan dat het goudhaantje van Racing Genk dichtbij is om het paspoort te verkrijgen van het land van zijn ouders.

Het is de website Sport24 die het aankondigt: de Griekse federatie staat op het punt een grote slag te slaan en het Griekse paspoort te verstrekken aan twee spelers, namelijk Dimitris Rallis, een Grieks-Nederlandse aanvaller van Heerenveen, en Konstantinos Karetsas.

Het aantrekken van de grootste talenten met een dubbele nationaliteit is een van de speerpunten van de Griekse federatie, die haar nationale ploeg weer wil laten herleven onder nieuwe bondscoach Ivan Jovanovic. In 2024 koos een groot talent voor Griekenland en speelde zijn eerste wedstrijden: Christos Zafeiris, een voormalig Noorse U21-international die nu uitkomt voor Slavia Praag (nu 4 interlands voor Griekenland).

Onlangs hebben Dimitris Papadopoulos en Dimitris Salpingidis, twee voormalige bekende Griekse internationals die nu voor de federatie werken, de familie en de omgeving van Karetsas ontmoet in België. Het doel was ook om hem een project te laten zien, want Griekenland weet dat ze op sportief gebied achterlopen op de Rode Duivels.

Karetsas binnenkort Grieks?

Na deze inspanningen, zou Karetsas volgens Sport24 stappen ondernemen om het Griekse paspoort te verkrijgen. Dit betekent niet per se dat hij meteen Grieks international wordt of dat zijn beslissing definitief is, maar eerder dat hij meteen voor Griekenland zou kunnen spelen op het moment van zijn definitieve keuze. Als dit bericht klopt, is dit natuurlijk een teken van interesse van Konstantinos Karetsas.

Maar wat doet België om dit enorme talent, beschouwd als een van de meest veelbelovende spelers van ons voetbal, aan te trekken? Dat is de vraag. Eerder deze maand maakte Karetsas zelfs geen deel uit van de initiële selectie van Gill Swerts: een blessuregeval was nodig om hem op te roepen. Erger nog: hij speelde slechts 7 minuten tijdens de interlandperiode.

Domenico Tedesco heeft daarentegen nooit de naam van de jonge Karetsas genoemd. Op sportief gebied is dat logisch: hij is pas 16 jaar oud, de concurrentie op zijn positie is sterk en de situatie van de Rode Duivels staat geen onnodige risico's toe. Maar de bondscoach heeft verzekerd dat hij de Nations League-wedstrijden wil gebruiken om zich voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent ongetwijfeld ook het bespreken met de meest veelbelovende spelers om ze gerust te stellen, of het nu gaat om Karetsas of andere potentiële binationale spelers.

Karetsas in een mindere periode

Tijdens de laatste twee wedstrijden van KRC Genk zat hij op de bank onder Thorsten Fink; zijn laatste basisplaats dateert van eind september. Op dit moment is hij simpelweg nog niet klaar voor de Rode Duivels. Griekenland wil hier misschien van profiteren.

Maar misschien is dit juist het moment voor de KBVB om met de speler te praten, nu het moment van een beslissing nadert. Met bijna 17 jaar heeft Kos Karetsas nog steeds een hele toekomst voor zich: een overhaaste beslissing kan tot grote spijt leiden. Als Griekenland in zijn hart ligt en hij een serieus project ziet, zullen de Rode Duivels zich er bij neer moeten leggen. Maar als deze keuze wordt gemaakt omdat de Belgische voetbalbond niet de moeite heeft genomen om met hem aan tafel te zitten, zal dat een nieuw pijnlijk falen zijn waar de federatie - en Tedesco - niet op zitten te wachten...