Bekernederlaag kan Anderlecht zich nu absoluut niet veroorloven: David Hubert gaat toch roteren

RSC Anderlecht verkeert opnieuw in woelige tijden. De Brusselse club, die de afgelopen jaren al te vaak met interne strubbelingen te maken kreeg, zag nu ook Jesper Fredberg vertrekken, wat de druk verder opvoert.

De fans zijn het constante personeelsverloop en de onrust binnen de club beu. In de aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Tubeke moet David Hubert zijn team klaarmaken om de reeks van tegenvallende resultaten te doorbreken. “Een nederlaag tegen Tubeke kunnen we ons niet veroorloven, anders staan we echt code rood", klonk het vastberaden.

De recente nederlaag tegen Club Brugge laat zijn sporen na en Hubert beseft dat hij zijn spelers weer vertrouwen moet geven. “We zijn niet met de verkeerde instelling begonnen, maar na het tegendoelpunt konden we niet de klik maken om ons spel weer op te pakken", verklaarde hij.

Kikkenborg? Of toch niet?

De kritiek dat de ploeg zonder scherpte begon, schuift hij resoluut van tafel. Toch erkent hij dat er werk aan de winkel is om de mentaliteit en de focus opnieuw op peil te brengen. Anderlecht moet sterk aan de aftrap komen en de supporters laten zien dat het team klaar is voor een ommekeer.

In het duel tegen Tubeke, waar een overwinning noodzakelijk is, wordt verwacht dat Hubert enkele spelers rust geeft. “Sommigen hebben nood aan rust en die zullen die ook krijgen", zei hij. Colin Coosemans heeft last en zou mogelijk niet spelen. Mads Kikkenborg of Timon Vanhoutte... Het is dat de Deense keeper nog geen grote indruk heeft nagelaten...

Een bekeruitschakeling kan Anderlecht zich absoluut niet veroorloven in deze gespannen situatie. Hubert onderstreept dat het hele team moet opstaan om te laten zien dat de club uit het diepe dal kan klimmen. De druk is hoog en het is nu aan de spelers om die om te zetten in vechtlust en resultaat op het veld.