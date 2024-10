Opmerkelijk bij Anderlecht: voorzitter Wouter Vandenhaute komt vandaag "een aankondiging" maken op persconferentie

Er werd gevraagd naar een reactie van het bestuur van Anderlecht en die lijkt er nu ook te komen. Voor de persconferentie van David Hubert voor de wedstrijd tegen Tubize komt ook Wouter Vandenhaute de pers te woord staan.

Anderlecht kondigde deze middag aan dat voorzitter Wouter Vandenhaute aanwezig zal zijn op de persconferentie. "De persconferentie van hoofdcoach David Hubert vandaag zal voorafgegaan worden door een aankondiging van voorzitter Wouter Vandenhaute", stuurde de persdienst door.

De voorbije dagen was er toch heel wat kritiek te horen over het feit dat het muisstil bleef bij paars-wit over de huidige situatie en het voetbal. Er werd dan vooral gekeken naar Vandenhaute, want hij heeft de meest recente keuzes gemaakt.

Marc Coucke is momenteel niet meer betrokken bij de dagelijkse werking en dus was het ofwel Jesper Fredberg of Vandenhaute die geviseerd zouden worden.

Fredberg heeft ook al heel wat kritiek gekregen op zijn transfermercato en de supporters nemen hem zwaar op de korrel.

Om 14u30 komt er dus meer nieuws vanuit Anderlecht. Benieuwd wat er zal verteld worden en of er nieuws wordt aangekondigd.