Van SL16 FC naar een onmisbare speler in de ogen van Ivan Leko: ineens is hij ook geen flankspeler meer

Deze zomer maakte Henry Lawrence, net als vele anderen, de overstap van SL16 FC naar het eerste team van Standard Luik. De afgelopen weken evolueerde hij van een positie als vleugelverdediger naar een steeds centralere rol in de verdediging.

Er hoeft niet te worden herinnerd dat de selectie van Standard enorme veranderingen heeft ondergaan, nogmaals, dit seizoen. Ongeveer twintig spelers hebben het schip verlaten, en aan het begin van het seizoen eindigde het merendeel van de A-kern op de laatste plaats van de Challenger Pro League van vorig seizoen.

Onder hen Henry Lawrence, die 18 wedstrijden speelde met SL16 FC voor in totaal 1.300 minuten, maar slechts één keer verscheen in het eerste elftal, invallend in de rust tegen Mechelen tijdens de laatste speeldag van de Europe Play-Offs.

Dit seizoen is de status van de Engelse verdediger volledig anders. Op het veld sinds de eerste speeldag gedurende 594 minuten (55% van de totale speeltijd, 58% van de wedstrijden als basisspeler), was de voormalige U20-international de onbetwiste tegenhanger van Marlon Fossey vóór de komst van Ilay Camara, die sindsdien meer dan terecht zijn plaats heeft veroverd.

Henry Lawrence heeft zijn plek in de kern van Ivan Leko ingenomen

"Het was een echte uitdaging voor mij, maar ik vond deze overgang naar het eerste elftal geweldig. Ik kijk er al naar uit om weer voor dit geweldige publiek te spelen. Ik wil gewoon doorgaan met het tonen van de beste versie van mezelf", verklaarde hij tijdens een persconferentie afgelopen dinsdag.

De status van Henry Lawrence is dus veranderd, aangezien de beide flanken nu worden bezet door Camara en Marlon Fossey, wordt hij door Ivan Leko beschouwd als onmisbaar en een van de vice-aanvoerders van het team. De positie van flankverdediger, bij Standard, is waarschijnlijk een van de moeilijkst te veroveren posities op dit moment.

Ondertussen wankelde de centrale verdediging. Onverzettelijk aan het begin van het seizoen, heeft deze verdediging nu zeven doelpunten geïncasseerd in de laatste drie wedstrijden. Matthieu Epolo, die nog steeds aan kop staat van het klassement van clean sheets (6), heeft zijn doel niet meer schoon gehouden sinds 20 september en het gelijkspel 0-0 tegen Union.

© photonews

Kansen nemen toe in het centrum van de verdediging

Nathan Ngoy is opnieuw zwaar geblesseerd geraakt, David Bates heeft te kampen met verschillende fysieke problemen, Marlon Fossey lijkt soms wankel en Souleyman Doumbia komt slechts geleidelijk terug, wat nog niet het geval is voor Boli Bolingoli. Deze situatie heeft Ivan Leko ertoe aangezet om te innoveren, met name met Alexandro Calut tijdens een helft tegen Westerlo en Anderlecht.

Maar degene die het beste heeft ingevuld op de positie van links centrale verdediger, en heel duidelijk, is Henry Lawrence, die een opvallend seizoensbegin heeft gehad, in de goede zin van het woord. Een grote onbekende voor de meeste Standard-supporters niet zo lang geleden, nu is hij onmisbaar in de ogen van Ivan Leko, althans voor een plek in de kern, vanwege zijn grote veelzijdigheid in de verdediging.

De Engelsman zou naar verwachting opnieuw in de basis staan tegen Lyra-Lierse, woensdag in de Beker van België (lees hier). Zijn vermogen om zowel op de linkervleugel te schitteren (wat bijvoorbeeld ook kan betekenen dat Ilay Camara naar rechts kan gaan om Marlon Fossey even te ontlasten), als in het centrum van de defensie om de vele afwezigheden op te vangen, maakt van hem een onmisbare schakel.

Is de transitie van Henry Lawrence dubbel geworden bij Standard?

Het lijkt echter dat wanneer de Kroatische coach bijna zijn volledige kern tot zijn beschikking heeft, zoals tegen Leuven, Henry Lawrence systematisch zijn plaats als invaller terugkrijgt. Zal de 23-jarige speler nog steeds worden beschouwd als een kwalitatieve invaller, of zal hij zich kunnen vestigen in het basiselftal onder zijn T1?

Het lijkt in ieder geval voorlopig in het centrum van de verdediging te zijn waar hij de meeste speelkansen krijgt. Lawrence, van origine een flankverdediger, is hij op weg naar een dubbele overgang in slechts een paar maanden?