David Hubert is "voor 80% tevreden" na de overwinning van Anderlecht en legt ook uit waarom

David Hubert was ontspannen na de overwinning van Anderlecht in Tubeke. Paars-wit is door naar de achtste finales, en dat is wat telt.

Anderlecht had donderdag een missie: Niet de verrassing van de avond worden in de Croky Cup, zoals Charleroi twee dagen eerder. En ook al was er misschien nog wat spanning bij rust, die werd snel weggenomen na de terugkeer vanuit de kleedkamer.

"Ik ben 80% tevreden. We wisten dat het niet gemakkelijk zou zijn op verplaatsing, dat is het nooit in de beker. Maar we wilden vertrouwen tanken, ons herpakken na de wedstrijd tegen Brugge, zowel voor het publiek als voor onszelf", legde David Hubert uit in het Edmond Leburton-stadion.

"Op dat vlak is de missie volbracht. Natuurlijk hadden we graag gehad dat het tweede doelpunt eerder viel, liefst in de eerste helft", erkent de Anderlecht-coach, die zoals hij zelf zegt niet 100% tevreden was over de wedstrijd van zijn team.

"We gaven de tegenstander iets te gemakkelijk kansen," betreurt Hubert. "Het veld is geen excuus, het gaat ook om concentratie. Nu hebben de aanvallers vertrouwen getankt, als een aanvaller kan invallen om daarna drie keer te scoren, is dat goed. Al met al is het gevoel positief."

RSCA ontvangt nu Westerlo en mikt op de kwartfinales. "Hoe dan ook, het doel, ook al is het cliché, is om op alle fronten competitief te zijn. Maar met de beker, in 4 wedstrijden, kan je in de finale staan, dat is de kortste weg naar een trofee. Dat is de ambitie van de club, van de groep en mijn persoonlijke ambitie, en de eerste stap is gezet", besluit David Hubert.