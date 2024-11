Max Dean doet speciale relatie uit de doeken, Wouter Vrancken moet erom lachen

KAA Gent won in de Croky Cup met 7-0 van Union Rochefortoise. Voor Wouter Vrancken was het een ideale gelegenheid om Max Dean te zien schitteren.

Al scoorde hij drie keer voor de Engelse beloften, bij KAA Gent bleef het kanon van Max Dean maar liefst wedstrijden stil. Tot woensdagavond. Toen nam hij twee van de zeven goals van de Buffalo’s voor zijn rekening.

“A nice walk in the park”, noemde de Engelsman het bij Het Nieuwsblad. Hij vertelde openlijk dat hij een speciale relatie heeft met bekervoetbal.

“In Engeland hebben we dan ook de FA Cup en dat blijft toch iets speciaal. Het is hier misschien net iets minder groot maar een beker blijft een beker. Die kan bovendien ook een Europees ticket opleveren hé”, klonk het.

Een echte uitleg voor zijn mindere periode heeft hij niet, het liep gewoon net wat minder voor hem. Wouter Vrancken moest er alvast om lachen.

“Max is Max”, zei de trainer van KAA Gent na de bekerpartij. “Dit was het ideale moment om hem te kunnen brengen. Hij heeft een speciaal profiel maar het is vooral goed dat we zowel Max als Andri (Gudjohnsen, nvdr) kunnen brengen!”