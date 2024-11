Wanneer zal Thibaut Courtois terugkeren? Doelman zou al snel weer tussen de palen kunnen staan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er is eindelijk nieuwe informatie over een mogelijke terugkeer van Thibaut Courtois bij Real Madrid na zijn blessure. En het zou wel eens snel kunnen gebeuren!

Thibaut Courtois leek eindelijk weer terug te zijn na zijn blessure. Maar uiteindelijk is dit niet het geval geweest: de Belgische speler liep een nieuwe blessure aan zijn linkervoet op...

Zijn afwezigheid tijdens El Clasico werd dus bevestigd. Andriy Lunin stond daarom in het doel tijdens de 0-4 nederlaag van de Madrilenen. Dit weekend zullen ze niet tegen Valencia spelen. De wedstrijd is namelijk uitgesteld vanwege de hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje.

Al snel terug tegen AC Milan

Sinds de afwezigheid van Courtois heeft Real Madrid slechts één wedstrijd gespeeld. Dus wanneer zal de 32-jarige doelman terugkeren? Volgens Marca doet Courtois er alles aan om fit te zijn voor de wedstrijd tegen AC Milan komende dinsdag in de Champions League.

In de meest prestigieuze competitie heeft de Madrileense club 6 punten, en een overwinning tegen AC Milan lijkt essentieel om zich na de 4e speeldag hoog in de rangschikking te vestigen. De ploeg van Carlo Ancelotti staat momenteel 12e, maar staat slechts 3 punten achter de nummer 1, Aston Villa.

Meer informatie over de blessure van de Belgische speler wordt de komende dagen verwacht. Dit is dus een zaak om nauwlettend in de gaten te houden voor alle fans van Real Madrid.