📷 Lacht Guardiola ons uit? Kevin De Bruyne en Jérémy Doku in wedstrijdkern Man City

Van een verrassing gesproken deze namiddag. Kevin De Bruyne zit in de wedstrijdkern van Manchester City.

Pep Guardiola had vrijdag een persconferentie gegeven naar aanleiding van de wedstrijd van vandaag tegen Bournemouth. Daar loste hij niks van zijn selectie en bleef hij ook op de vlakte over geblesseerden.

Want dat lijstje was bijzonder groot. “We hebben 13 spelers, we zitten echt in de problemen”, klonk het op 31 oktober na de wedstrijd tegen Tottenham.

“Ik denk dat we in de problemen zitten, want we hebben in negen jaar nog nooit zoveel blessures gehad”, voegde Guardiola er ook nog aan toe.

Maar niets blijkt minder waar te zijn. Zelfs Kevin De Bruyne en Jérémy Doku zitten vandaag op de bank bij City, terwijl KDB niet voor de interlandbreak zou spelen. Het is de eerste keer dat de Rode Duivel weer in de wedstrijdkern zit sinds 18 september.