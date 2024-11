Nicky Hayen geeft verklaring voor slappe vertoning: trainer Club Brugge zelfs uitermate tevreden

Club Brugge speelde geen goeie match tegen OH Leuven en won met een gelukje. Het leek zelfs alsof Club niet wou aanvallen. Na de 0-1 gingen ze zelfs tijd winnen en kropen ze achteruit.

Nicky Hayen was niet verrast door het spelbeeld. Hij had immers vooral schrik voor de snelheid die OHL vooraan rondlopen heeft. Daarom was het eerste plan om dat eruit te halen. "We waren voorbereid op een moeilijke wedstrijd. Zij spelen goed voetbal en proberen altijd uit te breken met verticaal spel", begon hij zijn uitleg.

"OH Leuven speelt heel geduldig tot je gaat uitstappen en ze man-tegen-man komen te staan om daarvan te profiteren. Die angel hebben we eruit gehaald waardoor het geen mooie wedstrijd is geworden. Het was wel zakelijk en klinisch", aldus Hayen.

Je wist dat de ploeg die als eerste scoorde grote kans maakte op de drie punten. Hayen liet daarom zijn sterkste ploeg zo lang mogelijk op het veld staan. "Ik had inderdaad vroeger kunnen wisselen, maar je hebt ook gezien wie ik wisselde..."

"Als ik dat had gedaan stond Skov Olsen niet meer op het veld en had hij ook niet gescoord. Je kan nooit voorspellen wat zo'n wissel gaat doen. Ik vond dat alles stabiel stond. Misschien hebben we het dus wel op de juiste manier gedaan."

Spectaculair kon het zeker niet genoemd worden, maar daar hebben ze allemaal geen boodschap aan op dit moment bij blauw-zwart. "We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld en het dubbeltje viel deze keer naar onze kant. Op het einde van het seizoen is dat toch allemaal in evenwicht. In andere matchen hebben we misschien te weinig gekregen."

Of dit nu een goeie of een slechte voorbereiding was op Aston Villa, daar kregen we geen antwoord op. "Dat zijn twee heel andere wedstrijden. Dat clean sheet moet vertrouwen geven. Spelers kunnen altijd boven zichzelf uitstijgen."