RSC Anderlecht pakt alsnog puntje in knotsgekke wedstrijd CPL

De RSC Futures willen zich dit seizoen nog graag proberen te redden in Challenger Pro League. Om te beginnen met een duel tegen KAS Eupen. Dat leverde een pittig gelijkspel op.

RSCA Futures pakte de voorbije weken vier op zes in de Challenger Pro League en is daarmee stilaan uit de moeilijke papieren aan het raken. Toch wil het op dat elan doorgaan.

Ook tegen KAS Eupen wilden ze nog wat extra punten pakken en zo nog veiliger oorden opzoeken in de Belgische tweede klasse. En aanvankelijk leek dat ook te gaan lukken voor de Brusselaars.

Puntje gered in slot voor Anderlecht

Nilson Angulo toonde zich alweer een prima voetballer. Dat hij er opnieuw bijloopt bij RSC Anderlecht is een extra troef. Hij zette zijn team dan ook op het halfuur op voorsprong. Paars-wit had zeker in de eerste helft nog meer kunnen of zelfs moeten scoren.

Na de pauze draaide de wedstrijd helemaal om. De Panda's kwamen eerst op gelijke hoogte via Gorenc en tien minuten voor tijd zelfs op voorsprong via Gedikli.

Daar hield het wel niet bij op, want de Brusselaars kwamen in een hectisch slot alsnog op gelijke hoogte. Baouf zorgde voor een derde opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag.