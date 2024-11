Scout geeft de twee grootste namen waarmee hij fout zat: "Van Holsbeeck was kwaad!"

Vorige zomer trok Eddy Vandaele de deur achter zich dicht bij Anderlecht. Hij had maar liefst 29 jaar als scout voor paarswit gewerkt.

Omdat er geen communicatie was met Jesper Fredberg en Wouter Vandenhaute vertrok Eddy Vandaele vorige zomer bij RSC Anderlecht. Nu is hij aan de slag bij KV Kortrijk.

Hij bracht heel wat grote namen naar het Lotto Park, maar geeft ook toe dat hij de bal sloeg bij bepaalde grote namen. Maar geen enkele scout zit er nooit naast.

“Wil je twee voorbeelden? Vanaken toen hij bij Lokeren zat en Fellaini daarvoor. Ik dacht - en ik was niet de enige - dat ze niet het profiel hadden voor Anderlecht, omdat ze nooit erg snel waren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat hij Fellaini niet wou, werd er nog eens dik ingewreven toen hij een monstertransfer maakte. “De dag nadat Fellaini vertrok bij Standard (in 2008), herinner ik me dat Herman Van Holsbeeck kwaad de deur opendeed van de scoutingafdeling en zei: 'Fellaini gaat naar Everton voor 20 miljoen...'.”

Al zijn er ook mislukte transfers in de andere richting. Mannen die het elders heel goed deden, maar bij Anderlecht door de man vielen. “Ik had het ook mis over Kristoffer Olsson. Hij was geweldig bij AEK. Hier mislukte hij.”