Vincent Mannaert belde ex-speler op voor Club Brugge, maar kreeg dikke njet te horen

Vincent Mannaert hielp Club Brugge op te bouwen tot de status die het nu heeft. Al kreeg hij ook niet altijd gedaan wat hij wou realiseren.

Heel wat spelers staan te springen om voor Club Brugge te spelen, maar lang niet iedereen gaat op dat aanbod in. Dat telt ook voor Birger Verstraete, die zijn jeugdopleiding bij blauwzwart kreeg en er ook zijn debuut maakte.

Hij werd gecontacteerd door Club Brugge toen hij later bij KV Kortrijk speelde. “Vincent Mannaert belde toen: of ik niet terug naar Club wilde komen?”, vertelt Verstraete aan Het Nieuwsblad.

Maar hij ging niet op de deal in. “AA Gent leek me de betere optie, maar daar heb ik het niet cadeau gekregen. In het begin mocht ik niet meedoen. Ik ben blijven vechten. Dat heeft geloond.”

Van Gent ging het naar FC Köln in de Bundesliga en dat leverde hem uiteindelijk ook een plaatsje op bij de Rode Duivels. Met de Gouden Generatie dan nog.

“Ik ben toen serieus geschrokken, het leek wel een andere sport. Ik herinner me een rondo van zes minuten op training, met Kompany, Dembele, Vertonghen, Mertens en Eden Hazard. Wel, ik stond vijf en een halve minuut in het midden”, lacht hij.