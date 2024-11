Antwerp-coach Jonas De Roeck ziet nog één belangrijk werkpunt bij Dennis Praet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dennis Praet maakte donderdag zijn basisdebuut voor Antwerp. De middenvelder speelde één helft in de bekerwedstrijd tegen KMSK Deinze.

Dennis Praet vertrok deze zomer bij Leicester City, om later een tweejarig contract te tekenen bij Antwerp. Ondertussen zijn we al enkele maanden verder en heeft Praet eindelijk zijn basisdebuut gemaakt.

In de competitie viel hij al vier keer in, maar tegen KMSK Deinze was het de eerste keer dat hij mocht starten. Na de rust werd hij wel al meteen gewisseld.

Coach Jonas De Roeck was tevreden met de prestatie van zijn middenvelder. "In het begin was het nog wat zoeken. Maar je ziet wel duidelijk dat hij de kwaliteiten heeft, vooral om zijn ploegmaats beter te maken en te helpen."

"Zijn infiltratievermogen ook, dat is een goede kwaliteit die hij heeft zonder de bal. Het is gewoon een kwestie van blijven stappen te zetten", gaat De Roeck verder.

Er rest nu nog één belangrijk werkpunt voor Praet... "Vooral zijn fitheid moet omhoog, want we zijn allemaal overtuigd van zijn kwaliteiten", besluit zijn coach.