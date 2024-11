Patro Eisden speelt knotsgekke spektakelwedstrijd met rode bal in Challenger Pro League

Patro Eisden speelde deze week Sporting Charleroi uit de Croky Cup. Al was Rik De Mil niet echt tevreden over de manier waarop zijn ploeg in Maasmechelen ontvangen werd.

Dat leidde tot heel wat reacties van analisten, maar ook anonieme getuigenissen over vroegere escapades van Stijn Stijnen. De wervelwind ging uiteindelijk liggen. Vanavond moest Patro Eisden in de Challenger Pro League aan de bak tegen Lierse SK. De bezoekers kwamen nog voor het kwartier op voorsprong via Adinany. Nog voor de rust kon de thuisploeg de situatie helemaal omkeren. Vanraefelghem scoorde vanop de stip 1-1 na handspel van Boone. Dansoko maakte er voor de pauze nog 2-1 van, na een onhoudbaar schot in de verste hoek. Na de rust werd de wedstrijd met een rode bal gespeeld, omdat de zichtbaarheid te klein werd. Een kwartier voor tijd scoorde Mutela de gelijkmaker. Wie dacht dat de wedstrijd voorbij was en beide ploegen tevreden waren met een gelijkspel was eraan voor de moeite. De thuisploeg kwam amper 5 minuten na de 2-2 via een kopbalgoal van Bammens weer op voorsprong. En nog was het niet gedaan. In de slotfase kreeg Patro Eisden een bal niet weg, waardoor Adinany zijn tweede van de avond scoorde (3-3). En daar bleef het bij...