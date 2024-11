Hein Vanhaezebrouck haalt de loftrompet boven voor Genk-speler: "De beste van onze competitie, als coach kan je er alleen maar van dromen"

KRC Genk is de ploeg van het moment. De Limburgers maken ieder weekend indruk op het veld, als ploeg, maar de spelers zijn individueel ook goed bezig.

Zo heeft Hein Vanhaezebrouck niets dan mooie woorden voor Zakaria El Ouahdi. De jonge flankverdediger kwam in de zomer van 2023 over van RWDM en speelde zich nadien al serieus in de kijker. Portugese grootmacht SL Benfica wou hem enkele maanden geleden nog wegkapen.

"El Ouahdi is wat mij betreft een fenomeen", begint Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. "Zijn transfer naar Benfica, dat écht wilde betalen voor hem, werd geblokkeerd door Genk. Anderen zouden staken, niet meer naar de training komen of er minstens over klagen. Omdat ze vinden dat ze recht hebben op die transfer."

"Van hem valt er geen onvertogen woord. De week na die gemiste transfer stond hij messcherp te voetballen. En als hij interviews geeft, is dat zoals hij speelt. De energie druipt eraf. Dat zet zich over op het publiek, op de rest van zijn ploeg", gaat hij verder.

El Ouahdi heeft zich er snel over gezet dat zijn transfer naar Benfica niet doorging. "Als coach kan je van zulke jongens alleen maar dromen. Hij is de beste rechtsachter van onze competitie", stelt de ex-coach van KAA Gent.

"En die transfer komt er. Als hij nu ook zijn statistieken flink omhoog krijgt, zullen de grootste ploegen van Europa erachteraan gaan. Toen ik destijds bij AA Gent vroeg waarom wij hem niet kenden – El Ouahdi kwam van RWDM – bleek dat wij op dat moment de Belgische tweede klasse niet volgden. Tja", besluit Vanhaezebrouck.