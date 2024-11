Serieuze domper voor Club Brugge, vlak voor CL-duel met Aston Villa: sterkhouder alweer weken aan de kant

Club Brugge krijgt weer een serieuze domper te verwerken. Gustaf Nilsson is opnieuw weken uit met een blessure aan de achillespees.

Club Brugge zal het woensdag opnemen tegen Aston Villa in de Champions League. Blauw-zwart zal de Premier League-club alvast niet op volle kracht ontvangen.

Zo meldt Het Nieuwsblad dat Gustaf Nilsson alweer out is met een blessure aan de achillespees. De Zweed krijgt zo met enorm veel pech te maken. Hij was net hersteld.

Nilsson stond al enkele weken aan de kant met een ontsteking aan de achillespees. In de bekerwedstrijd tegen Belisia Bilzen maakte hij zijn comeback en trof hij meteen raak.

Na de wedstrijd zou hij terug last hebben gekregen van zijn achillespees. Tegen OH Leuven was hij er afgelopen weekend ook niet bij, wat niet veel goed deed vermoeden.

Er wordt verwacht dat hij pas na de interlandbreak, ten vroegste, terug kan zijn. Zo mist hij al zijn derde CL-duel op rij met Club Brugge. Coach Nicky Hayen zal weer moeten kiezen tussen Romeo Vermant of Ferran Jutgla in de spits.