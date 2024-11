STVV grijpt in na alle heisa en dient klacht in bij de Belgische voetbalbond

Er was afgelopen weekend heel wat te doen om de slotfase tijdens Standard-STVV. Daar werd een doelpunt van Adriano Bertaccini afgekeurd, wat voor heel wat kwaadheid zorgde bij Sint-Truiden. De club heeft besloten om verdere stappen te ondernemen.

Bij STVV waren ze na afloop al niet te spreken over het afgekeurde doelpunt van Bertaccini. Begrijpelijk wel. Wij zijn in het reglement gaan kijken, en daaruit blijkt dat het doelpunt eigenlijk geldig was.

STVV heeft zich beraad over de zaak en heeft besloten om verdere stappen te ondernemen. Dat maakte de club maandag zelf bekend.

'Naar aanleiding van de scheidsrechterlijke dwaling tijdens Standard – STVV afgelopen weekend zal de club een klacht indienen bij de Belgische voetbalbond', klinkt het bij de Limburgers.

"Onze spelers en coaches gaven zaterdag alles, onze supporters schreeuwden zich de longen uit het lijf. Hun inzet verdiende een sportieve beloning. Daarom dienen we vandaag een formele klacht in bij de Belgische voetbalbond", vertelde voorzitter David Meekers.

"STVV is een club die de regels nauwgezet naleeft. Wij voeren een gezond financieel beleid, in lijn met de Financial Fair Play. Onze supporters zorgen voor een warme en familiale sfeer op Stayen, zonder de excessen die we soms in ons andere stadions zien. En als er al eens iets voorvalt dat niet strookt met onze visie - zoals onlangs met de rode kaart tijdens de derby – excuseren we ons daar publiekelijk voor. We rekenen erop dat dit respect wederzijds is. En dat de regels voortaan ook correct toegepast worden op het veld", besluit de STVV-voorzitter.