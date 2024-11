Club Brugge staat voor loodzware opdracht tegen de verrassende leider in de Champions League: Wesley Sonck laat zich uit over de kansen van blauw-zwart

Club Brugge speelt woensdagavond tegen Aston Villa in de Champions League. Wesley Sonck ziet dat blauw-zwart zeker niet kansloos is tegen de CL-leider.

We zijn bijna halverwege de League Phase van de Champions League. Club Brugge speelt zijn vierde wedstrijd tegen Aston Villa, de verrassende leider.

De Premier League-club heeft tot nu toe een volledig perfect rapport in de Champions League: 9 op 9, zes doelpunten gescoord en geen enkel tegendoelpunt. Het kan bijna niet beter lopen.

Club staat dus een zware opdracht te wachten, al ziet Wesley Sonck dat er zeker iets mogelijk is. "Ik acht Club Brugge woensdag niet kansloos tegen Aston Villa. Ook al pakte Villa in zijn vorige drie Champions League-matchen negen op negen dankzij zeges tegen Young Boys Bern, Bayern en Bologna", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Club Brugge schat ik dan weer hoger in dan Bologna en Young Boys. Dus ja, ik geef Club Brugge woensdag zeker een kans. Vooral ook omdat ze thuis spelen", gaat hij verder. "Let op, Aston Villa is een goede ploeg, maar wat ik van Club gezien heb tegen Milan en Dortmund was zeker ook niet slecht."

"Club Brugge speelt dit seizoen echt goed in de Champions League en creëerde ook al elke keer genoeg kansen om aanspraak te maken op de zege. Alleen vergaten ze die telkens af te maken. Ik schat Aston Villa dan weer iets minder hoog in dan Dortmund, dus als Club top is zoals ze dat tegen Dortmund en Milan waren en ze pakken dit keer wel hun momenten, dan zie ik ze wel in staat om die match te winnen, ja. Ze moeten gewoon hun match spelen en de foutenlast tot het minimum beperken en dan zou het weleens bingo kunnen zijn", besluit Sonck.