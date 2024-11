Krijgen we straks een duel der Rode Duivels in de Champions League? Pep Guardiola spreekt klare taal over Kevin De Bruyne

Manchester City kijkt dinsdagavond Sporting CP in de ogen in de Champions League. Krijgen we een duel der Duivels te zien met Kevin De Bruyne tegen Zeno Debast?

De Champions League zal deze week alweer verdergaan. Er staan enkele leuke affiches op het programma. Volgers van de Rode Duivels zullen ongetwijfeld uitkijken naar Sporting CP - Manchester City.

Met wat geluk staan Kevin De Bruyne en Zeno Debast oog in oog tegen elkaar in Lissabon. Het is immers nog niet zeker of de middenvelder van de Citizens zal starten aan de partij.

Toch lijkt de kans eerder groot dat dit wel zal gebeuren. Het werd al duidelijk dat hij fitter was en gewoon meetrainde met de groep. Pep Guardiola kwam ook zelf met een kleine, geruststellende, update.

"Kevin traint opnieuw pijnvrij en wordt elke dag sterker, dus we hebben het gevoel dat hij zich steeds meer op zijn gemak voelt. Dat is uitstekend nieuws voor hem en voor ons allemaal", vertelde hij volgens HLN. Dit doet ons vermoeden dat KDB wel gewoon zal kunnen beginnen.

Zeno Debast heeft ondertussen zijn plek ook ingenomen in de basiself bij Sporting CP. Hij stond de voorbije drie Champions League-wedstrijden in de basis. Ook in de competitie start hij tegenwoordig altijd.