"Nooit de grootste fan van hem geweest": Vanhaezebrouck legt naakte cijfers over transfer van KRC Genk op tafel

KRC Genk is goed aan het seizoen begonnen. Zelfs het vertrek van enkele sterkhouders hebben ze bijzonder goed opgevangen.

De komst van een nieuwe coach heeft KRC Genk deugd gedaan. Zelfs het vertrek van een smaakmaker als Bilal El Khannouss werd vlot opgevangen door de komst van mannen als Jarne Steuckers en Matte Smets.

Voor Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk dat de Limburgers kampioen kunnen worden. Het vertrek van El Khannouss, daar zat de ex-trainer van KAA Gent helemaal niet mee in.

“Ik ben nooit de grootste fan geweest van El Khannouss”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Leuke voetballer om naar te kijken, maar zijn cijfers liggen te laag voor een nummer tien. Vorig seizoen telde hij drie goals en acht assists.”

Als je dat uitrekent is dat een beslissende actie per 371 minuten. Het seizoen voordien lag dat nog lager. “Hrosovsky is evenmin een veelscorer, maar hij telt dit seizoen wel een goal of assist per 244 minuten.”

Bij andere spelers zijn die cijfers nog beter. Zo scoort of geeft Bryan Heynen een assist om de 233 minuten. Vorig seizoen deed hij dat zelfs in 199 minuten.