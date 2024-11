Stevige opsteker voor Nicky Hayen in aanloop naar duel tegen Aston Villa: terugkeer héél belangrijk

Club Brugge staat voor een zware taak in de Champions League en neemt het woensdagavond thuis op tegen Aston Villa, momenteel de sterkste ploeg van de League Phase. Met drie overwinningen op rij staat de ploeg van onder andere Youri Tielemans en Amadou Onana bovenaan in de ranglijst van 36 ploegen.

oor Club Brugge zijn de drie punten belangrijk om in de running te blijven na een verlies tegen Dortmund en AC Milan, maar de thuiszege tegen Sturm Graz biedt enige hoop. De ploeg van Nicky Hayen kan alvast rekenen op goed nieuws uit de ziekenboeg.

Hugo Vetlesen en Joaquin Seys trainden vandaag weer mee met de groep en zijn klaar om in actie te komen. Zeker Vetlesen kan van grote waarde zijn, aangezien Raphael Onyedika door schorsing niet inzetbaar is. De Noorse middenvelder, die al zijn waarde bewees in eerdere wedstrijden, lijkt dus in de basis te starten tegen de Engelse topclub.

Het Jan Breydelstadion zal woensdagavond goed gevuld zijn, al zal het niet helemaal vol zitten. Club Brugge verwacht ongeveer 24.000 toeschouwers, inclusief 1.600 fans die de oversteek maken vanuit Birmingham.

Dit thuisvoordeel kan een belangrijke factor zijn voor Club, dat tot nu toe sterke thuiswedstrijden speelde in de Champions League, ondanks een aantal krappe nederlagen.

Met een fitte Vetlesen en de terugkeer van Seys kijkt Club hoopvol naar de confrontatie met Aston Villa. "Als we onze kansen dit keer afmaken, is er zeker iets mogelijk", klonk het eerder al vanuit het team. Club Brugge mikt vol vertrouwen op een stunt.