Aston Villa-coach Unai Emery komt met opvallende verklaring na bizarre penalty tegen Club Brugge

Aston Villa kwam met 9 op 9 en zonder tegendoelpunt op bezoek naar Club Brugge. De Engelsen gingen echter stevig in de fout en gaven een domme penalty weg.

In de 51ste minuut ging het licht uit bij de Engelse verdediger Tyrone Mings. Doelman Martinez speelde de bal in na een doeltrap voor Aston Villa, maar Mings raapte de bal op en legde hem terug op de lijn van de kleine rechthoek.

Scheidsrechter Stieler twijfelde niet en wees naar de stip. Bij Club Brugge hadden ze het onmiddellijk gezien dat het penalty was. "Het was een duidelijke inspeelbal, het is niet half. Iedereen zag het, een cadeautje voor ons.

Villa-coach Emery neemt de schuld op zich

Bij Aston Villa bleven ze natuurlijk verweesd achter door de weggegeven penalty. "Dit is bizar", zei trainer Unai Emery achteraf. De Spanjaard leek nog altijd niet te kunnen geloven wat er eigenlijk gebeurd was.

"Dit is de zwaarste fout in mijn trainerscarrière", nam Emery de fout op zich. "Zo'n fout in de opbouw kunnen we niet maken. Dit is nog maar één keer in mijn leven gebeurd, vandaag", stelde Emery nog.

"Wat de spelers er zelf over zeiden? We moeten dit heel snel vergeten. Dit zal sowieso nooit meer gebeuren in mijn leven, dit zal niet nog eens gebeuren." De Engelsen dropen met lege handen en het schaamrood op de wangen af.