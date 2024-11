Genk-spits Tolu raakt harten met krachtige boodschap; hij legt nu uit waarom hij het deed: "Uit eigen ervaring"

Genk-aanvaller Tolu Arokodare (23) ontroerde afgelopen zondag met een krachtige boodschap tegen eenzaamheid. Hij richtte zich tot iedereen die zich verlaten voelt en bood troost aan met woorden als: "Jij bent geliefd. Je vrienden en familie houden van je."

"En als je niemand hebt om van te houden, dan hou ik van je. En Jezus ook. Het belangrijkste: je bent meer dan genoeg.” Drie dagen later vertelt Tolu dat hij “verrast” is door de overweldigende reacties. “De impact was veel groter dan ik had verwacht", zegt hij bij DAZN Eleven. “Ik hoop dat ik mensen heb kunnen helpen.”

Tolu’s teamgenoten reageerden verbaasd op het openhartige interview. “Ik breng altijd energie mee naar de club en kom met een smile. Sommige jongens vroegen me of ik wel oké was", lacht hij. “De boodschap ging weliswaar over mijn eigen ervaring, maar was bedoeld voor iedereen die het nodig heeft.”

De Nigeriaanse spits benadrukte dat zijn woorden voortkwamen uit eigen ervaringen met eenzaamheid, vooral omdat zijn familie in Afrika woont. “We spreken elkaar elke dag, maar zien elkaar niet. De feestdagen brengen we gescheiden door, en dat doet soms pijn. Ik weet dat veel mensen die zich eenzaam voelen niet weten hoe ze ermee moeten omgaan, en daarom wil ik dit delen: de grootste steun kwam uiteindelijk van mezelf. Je moet eerst van jezelf leren houden.”

Voor Tolu was de timing van zijn boodschap ook bewust gekozen. “Ik zie online veel mensen praten over eenzaamheid en ik vond inspiratie in hun verhalen en motivatiefilmpjes. Met Genk gaat het goed, en ook ik ben in goede vorm. Dat voelde als het juiste moment om deze boodschap te delen", legt hij uit.

Tolu’s boodschap heeft niet alleen Genk-supporters geraakt, maar ook anderen die zijn interview op sociale media volgden. “Iedereen heeft momenten waarop je je minder goed voelt", zegt hij. “Ik hoop dat mijn woorden anderen kunnen inspireren, ook buiten het voetbalveld.”