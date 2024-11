Niets is makkelijk in Brugge: bouwplannen uitgesteld omwille van... gemiste transfer

Cercle Brugge stelde afgelopen lente de plannen voor een nieuw trainingscomplex aan de Gulden Kamer in Sint-Kruis voor. De stad Brugge ondersteunde het project door de grond te kopen en drie miljoen euro bij te dragen, maar de totale kost bedraagt tien miljoen.

Eigenaar AS Monaco erkent het belang van goede trainingsfaciliteiten, maar wil niet investeren in het vastgoed zelf, waardoor Cercle zeven miljoen euro moet zien te financieren, schrijft Het Nieuwsblad. Cercle had gehoopt een groot deel van dit bedrag te dekken door de verkoop van spits Kévin Denkey, maar geen enkele club wilde de gevraagde vijftien miljoen euro betalen.

Sinds de overname door Monaco investeerde de eigenaar al zeventig miljoen euro in de club en vulde elk jaar het exploitatieverlies aan. De extra financiering voor het trainingscomplex zou de financiële balans nog meer uit evenwicht brengen, wat de eigenaar niet wenselijk acht. Daarom werd besloten om het project voorlopig uit te stellen.

Louis-Philippe Depondt, woordvoerder van Cercle Brugge, bevestigt dat het trainingscomplex er sowieso zal komen, maar dat het tijdstip van de start nog onduidelijk is. De bouw had oorspronkelijk dit jaar moeten beginnen, maar dat is nu niet haalbaar.

Depondt bevestigt het verband tussen het uitstel en de mislukte transfer van Denkey, hoewel hij benadrukt dat dit niet de enige factor is. Cercle blijft hoopvol en ziet het uitstel niet als een definitieve stopzetting van het project.

Depondt verklaart dat met de transferinkomsten van Denkey de financiering makkelijker zou zijn, maar benadrukt dat er nog steeds mogelijkheden zijn om de bouw in de toekomst te realiseren.