Verrassende basisspeler vanavond bij Club Brugge tegen Aston Villa? Bij blauw-zwart geven ze hem alle vertrouwen ondanks moeilijke periode

Casper Nielsen, de 27-jarige middenvelder van Club Brugge, maakt moeilijke tijden door na het verlies van zijn pasgeboren zoontje. Toch staat hij klaar voor een mogelijke basisplaats in de Champions League.

Nielsen en zijn vriendin keken vijf maanden lang uit naar de komst van hun tweede kind, maar het noodlot sloeg toe toen hun zoontje te vroeg en niet levensvatbaar werd geboren. De Deen heeft veel steun gevonden binnen Club Brugge, dat hem met een menselijke aanpak begeleidt door deze zware periode, weet HLN.

Ondanks zijn persoonlijke tragedie blijft Nielsen mentaal sterk en positief. Zelfs na het slechte nieuws begin oktober bleef hij bij de ploeg voor de wedstrijd tegen Sturm Graz in de Champions League, hoewel Club hem meteen de keuze gaf om naar huis te gaan.

De steun van Club Brugge en de fans is groot. Na de moeilijke periode in oktober kreeg hij tijd om met zijn familie in Denemarken te rouwen, en de club blijft bereid hem de ruimte te geven als dat nodig is.

Bij de wedstrijd tegen Anderlecht gaf het publiek hem zelfs een staande ovatie in de 27ste minuut, een hartverwarmende blijk van steun die veel voor hem betekende in deze moeilijke tijd.

Tegen Belisia Bilzen speelde hij recent zijn beste wedstrijd van het seizoen, en met de afwezigheid van enkele teamgenoten lijkt hij op weg naar een basisplaats tegen Aston Villa in de Champions League.