Voor het geld hoeft Vincent Mannaert niet meer (voor de KBVB) te werken: 'Dit bedrag betaalde Bart Verhaeghe voor de Club Brugge-aandelen van de voormalige bestuurder'

Vincent Mannaert wordt dan toch de nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. De voormalige bestuurder van Club Brugge moet ook in Tubeke de winnaarsmentaliteit verspreiden. Voor de centen moet hij het alleszins niet doen.

Vincent Mannaert was tot enkele maanden geleden aan de slag als algemeen manager van Club Brugge. Samen met Bart Verhaeghe liet hij blauw-zwart uitgroeien tot dé referentie op de Belgische velden.

Aanvankelijk leek Mannaert alsnog in de Raad van Bestuur van Club Brugge te blijven, maar de voormalige bestuurder verkocht dan toch zijn aandelenpack. En hij is er niet armer op geworden.

Het Laatste Nieuws weet dat hij een slordige 28 miljoen euro heeft gekregen voor de verkoop van zijn aandelen. Voor de volledigheid: die aandelen werden gekocht door Bart Verhaeghe. En net dat speelt in het voordeel van de Belgische voetbalbond.

Het is geen geheim dat de Belgische voetbalbond allesbehalve op een berg geld zit. Integendeel. Er is dan ook pas op het laatste moment over loon gesproken. Mannaert gaat niét naar de Belgische voetbalbond om zakken te vullen.

Hoe werd Vincent Mannaert overtuigd om aan de slag te gaan bij de Belgische voetbalbond?

Driemaal is overigens scheepsrecht. Mannaert was al meermaals in beeld om aan de slag te gaan in Tubeke, maar telkens liepen die onderhandelingen spaak. Peter Willems slaagt er uiteindelijk wél in om de Opwijkenaar te overtuigen.