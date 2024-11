Eergierige Besnik Hasi deelt toch sneer uit naar KV Mechelen: "Ze hebben me niet eens gefeliciteerd, blijkbaar hebben ze er hier al veel zien passeren"

Besnik Hasi heeft bevestigd dat Zinho Vanheusden en mogelijk ook Nikola Storm niet in actie komen voor KV Mechelen in de uitwedstrijd tegen Sint-Truiden op vrijdag. De reden hiervoor is het kunstgras van Stayen.

"Gezien de kleine kans om te hervallen, willen we met hen geen risico’s nemen", legde Hasi uit aan GvA. Hij had eerder al aangegeven zorgvuldig na te denken over Vanheusden's inzetbaarheid op kunstgras, en deze week gaf de speler zelf aan liever niet te spelen vanwege het risico op een herval. Om zich voor te bereiden op de match, trainde de ploeg de afgelopen dagen op synthetisch gras, waardoor Vanheusden individueel werkte. Ook Storm, die tegen Union geblesseerd het veld moest verlaten, zal naar verwachting niet spelen. Hasi verduidelijkte: "Omdat hij weliswaar een zekere druk voelt, én omdat hij vorig seizoen aan diezelfde knie geblesseerd raakte op het kunstgras van Knokke, gaan we ook met hem geen risico nemen." Storm zal wel deelnemen aan de vriendschappelijke interland tegen Zulte Waregem tijdens de interlandbreak. Daarnaast ontbreekt Julien Ngoy in de selectie voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Hoewel hij fysiek weer fit is, kampt hij met een geblokkeerde rug. Ook Bas Van den Eynden is nog niet beschikbaar, omdat de blessure aan zijn adductoren traag geneest. Coach van de Maand Na een succesvolle maand oktober, waarin KV Mechelen belangrijke overwinningen boekte tegen OH Leuven, KV Kortrijk en Dender, werd Hasi uitgeroepen tot Manager van de Maand. Echter, de erkenning werd zonder veel aandacht ontvangen. "Mijn club heeft mij zelfs niet gefeliciteerd", zei Hasi. "Anders komen ze alles vragen, wat geblesseerden betreft enzovoort. Maar blijkbaar hebben ze hier al veel coaches van de maand zien passeren en zijn ze het gewoon."





