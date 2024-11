Niet enkel in België met De Bruyne en Lukaku: nu ook grote commotie in Frankrijk omwille van... Mbappé: "Het is beter zo"'

Kylian Mbappé heeft voor de tweede interlandperiode op rij afgezegd voor het Franse nationale team, wat opnieuw voor veel commotie zorgt in Frankrijk. De sterspeler van Real Madrid ontbrak ook al in de vorige interlandperiode, wat destijds al tot veel discussie leidde.

Volgens Franse media, waaronder Le Parisien, zal de afwezigheid van Mbappé opnieuw veel aandacht trekken, vooral omdat zijn afwezigheid niet goed werd ontvangen door de Franse voetbalpers.

Bij zijn vorige afzegging werd aanvankelijk aangegeven dat Mbappé kampte met fysieke klachten. Later werd echter ontdekt dat hij diezelfde periode in Stockholm werd gespot, wat leidde tot speculaties over zijn werkelijke motivatie.

De huidige reden voor zijn afwezigheid is nog onbekend. Terwijl Mbappé dinsdagavond nog in actie kwam voor Real Madrid in de Champions League tegen AC Milan, is het nog onduidelijk of hij zondag tegen Osasuna in de Spaanse competitie zal spelen.

Mbappé's afwezigheid komt op een slecht moment voor Frankrijk, dat de laatste twee wedstrijden van de Nations League-campagne moet spelen. Donderdag staat de wedstrijd tegen Israël op het programma, gevolgd door een belangrijke ontmoeting met Italië op zondag. De Franse ploeg zal het dus zonder hun aanvoerder moeten doen, wat de dynamiek binnen het team mogelijk zal beïnvloeden.

De situatie rond Mbappé heeft geleid tot kritiek van zowel fans als media, die vinden dat zijn afwezigheid voor het nationale team onbegrijpelijk is, gezien zijn rol als aanvoerder. De opmerkelijke verklaring van Didier Deschamps omtrent zijn niet oproepen was: "Het is beter zo."