'Real Madrid verlaat oorspronkelijk plan en gaat toptarget (uit pure noodzaak) in januari al naar La Liga halen'

Trent Alexander-Arnold moet in januari de volgende aanwinst van Real Madrid worden. De flankverdediger van Liverpool FC staat al eventjes op de verlanglijst van Florentino Perez, maar het dossier is in een stroomversnelling gekomen.

Trent Alexander-Arnold staat al langer op de verlanglijst van Real Madrid. Niet toevallig: het contract van de flankverdediger bij Liverpool FC loopt op het einde van het seizoen af. We herkennen de modus operandi van Florentino Perez. Al is de voorzitter van De Koninklijke genoodzaakt om de geldbuidel alsnog boven te halen. © photonews De zware blessure van Dani Carvajal - het seizoen van het Madrileense boegbeeld is zo goed als zeker voorbij - zorgt ervoor dat Real Madrid een rechterflankverdediger nodig heeft. En dus gaat Real Madrid in januari al schakelen. Ook de vervroegde komst van Alphonso Davies lag even op tafel, maar Bayern München kan nog even ademhalen. Heeft Real Madrid al beet met Trent Alexander-Arnold? Voor de volledigheid: Alexander-Arnold heeft volgens de Spaanse media al een mondeling akkoord met Real Madrid. Ook Liverpool beseft dat er moet meegewerkt worden om nog iets te verdienen.