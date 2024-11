Vincent Kompany blijft grote indruk maken met zijn speelstijl nu hij ook dit heeft aangepakt: "Er zijn altijd aanpassingen nodig"

Vincent Kompany begint zich steeds meer gerust te stellen na zijn zware nederlaag met 1-4 tegen FC Barcelona. De mannen van de voormalige Rode Duivel hebben zojuist hun vierde opeenvolgende overwinning behaald.

Op woensdagavond heeft het Bayern van Vincent Kompany met 1-0 gewonnen van Benfica Lissabon. Een belangrijk resultaat voor de Beierse club die zich moest herpakken in de Champions League.

Het gebeurt niet vaak dat Bayern met de kleinste marge wint. De coach van de Duitse club gaat hierop in: "Soms is het goed om zo te winnen (1-0), ook al geven we natuurlijk altijd de voorkeur aan winnen met 3, 4 of 5 doelpunten."

"Ik denk dat we de wedstrijd heel goed beheerst hebben. Soms werkt de laatste pass niet altijd. We kregen geen vroeg doelpunt tegen, dus we wisten dat we kalm en geduldig moesten blijven. Dat hebben we goed gedaan. Het was een goede wedstrijd in de Champions League en een goede overwinning", aldus de voormalige Rode Duivel voor de microfoon van DAZN.

We kunnen altijd beter

Het is de vierde opeenvolgende keer dat Bayern geen doelpunt tegen krijgt. Een statistiek waar de Belgische coach blij mee is en hij vertrouwt op zijn spelers: "Er is geen speciaal geheim daarvoor. Sinds de wedstrijd tegen Tottenham in de voorbereiding, voelde ik dat de jongens het konden. Nu moeten we kalm blijven, we hebben tot nu toe goed gewerkt, maar we kunnen altijd beter."

"Er zijn altijd aanpassingen nodig. Ik heb vertrouwen in mijn spelers. En we hebben ook nog een paar goede verdedigers die momenteel niet beschikbaar zijn", besluit de inwoner van Ukkel tijdens de persconferentie.