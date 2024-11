Op een dag opvolger van Thibaut Courtois? Prins Emmanuel maakt zich op voor La Liga

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De negentienjarige prins Emmanuel heeft nooit zijn liefde voor voetbal verborgen. Hij lijkt zelf behoorlijk getalenteerd te zijn.

In juni vorig jaar brachten koning Filip en zijn zoon, prins Emmanuel, een bezoek aan de Rode Duivels om ze veel succes te wensen voor het EK. Tijdens die gelegenheid kreeg Filip het shirt van Kevin De Bruyne, terwijl zijn zoon het shirt van Tielemans ontving.

Van de vier koningskinderen is altijd geweten wat ze studeerden en waar, behalve bij Emmanuel. Het Laatste Nieuws meldt nu dat hij zich heeft ingeschreven bij een Spaanse voetbalacademie.

Geïnspireerd door de wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion?

Naast zijn opleiding in taalkunde, krijgt prins Emmanuel ook training als doelman. Het doel van deze academie is om jong talent te laten doorstoten naar La Liga. Toegang tot deze academie is zeer streng en alleen toegestaan aan de spelers die de aanwezige coaches hebben overtuigd.

Gedurende tien maanden zal prins Emmanuel dus intensief trainen, met elke ochtend een sessie, en met gedetailleerde videoanalyses om hem te helpen vooruitgang te boeken. Zal hij ook effectief kunnen doorbreken later?