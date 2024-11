Toch paniek bij STVV? Felice Mazzu doet opvallende uitspraak na klacht over onrecht op Standard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV zag de gelijkmaker op Standard afgekeurd worden door de VAR. Maar dat bleek al snel niet de juiste beslissing.

De onterecht afgekeurde gelijkmaker op bezoek bij STVV laat zijn sporen na bij de Kanaries. De frustratie liep hoog op en dat vindt trainer Felice Mazzu maar heel normaal.

“Het is mijn job als trainer om iedereen weer vooruit te laten kijken, naar de volgende match. Tegen Mechelen kunnen we als groep reageren op het onrecht dat ons is aangedaan”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

De verbazing was ontzettend groot dat het doelpunt werd afgekeurd. Verschillende analisten, ex-ref Serge Gumienny en uiteindelijk ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot lieten weten dat de beslissing van de VAR niet juist was.

Het zorgde voor een klacht van STVV, maar die gaat om de aandacht op het probleem van foute beslissingen te richten. De clubs ondertekenden immers een statement waarin staat dat matchen niet meer herspeeld kunnen worden.

Mazzu deed alvast een opvallende uitspraak, waaruit toch blijkt dat ze bij STVV op hun hoede zijn voor het mogelijke degradatiegevaar. “Hopelijk draait het op het eind aan de rit voor ons niet op dat ene punt uit”, liet de trainer nog optekenen.