Chouchou van Brugse publiek: Rode Duivel houdt er vreemde gewoontes op na

Joaquin Seys werd vrijdag voor het eerst opgeroepen als Rode Duivel. Een mooie beloning voor de speler van Club Brugge.

Het gaat hard voor Joaquin Seys. De chouchou van het Brugse publiek heeft nu ook zijn eerste selectie als Rode Duivel beet. Bijzonder voor een 19-jarige jongeling.

“Eigenlijk blijf ik er rustig onder - ik hemel mezelf niet plots op. Het mooiste is dat niemand het verwacht had, ook ik niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Dat hij speelkansen had bij Club Brugge en die met twee handen greep lonen nu. “Ik wist wel dat er deze zomer kansen lagen door blessures en omdat sommigen later terugkeerden uit vakantie. Als ik erop terugkijk, was dat een cadeau. Het geluk dat soms nodig is in een carrière.”

Een opvallend gegeven voor Seys is zijn geloof. Dat brengt hem heel veel rust. “Ik lees de Bijbel en voor ik ga slapen, praat ik met God. Dan vertel ik wat ik tegen anderen niet kan zeggen of overloop ik gewoon mijn dag.”

“Het is misschien raar om te zeggen, maar ik voel een band. Zelfs mijn ouders begrijpen het niet altijd. Sinds een jaar heb ik daar ook een tattoo over: ‘Verlos mij van het kwade’ staat in het Portugees op mijn arm. Voor mij werkt het.”