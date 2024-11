Voormalig concurrent doet oproep naar Club Brugge: "Hij verdient stilaan een standbeeld hé"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na acht jaar bij Club Brugge maakte doelman Nick Shinton deze zomer de overstap naar Beerschot. De concurrentiestrijd met Simon Mignolet was niet te winnen, en de 23-jarige keeper besloot zijn carrière voort te zetten op het Kiel.

Het duurde even voor Shinton zijn plek veroverde, aangezien hij het op moest nemen tegen Davor Matijas, die vorig seizoen nog tot Manneke van het Jaar werd verkozen bij Beerschot. Toch rechtvaardigde Shinton al snel waarom de club deze zomer zo ver ging om hem binnen te halen.

Naar verluidt was hij de duurste aankoop van de afgelopen transferperiode voor Beerschot. Zijn ervaring bij Club Brugge, waar hij vaak bij het eerste elftal in de selectie zat, gaf hem een stevig cv. Shinton had bij Club Brugge geregeld de Champions League en de Belgische competitie van dichtbij meegemaakt, hoewel hij nooit speelminuten in het A-elftal kreeg.

Wel stond hij 55 keer onder de lat bij Club NXT in de Challenger Pro League. Bij Beerschot heeft Shinton inmiddels laten zien waarom zijn voormalige club zoveel potentieel in hem zag.

Over zijn tijd bij Club Brugge zegt Shinton: “Als je bij Club Brugge speelt, dan droom je van de eerste ploeg. Het is jammer dat ik er uiteindelijk ben moeten vertrekken zonder speelminuten voor het A-elftal", zegt hij in GvA.

Hij geeft ook toe dat de concurrentie met Mignolet een harde leerschool was, net als voor Senne Lammens, die inmiddels succesvol is bij Antwerp. “Simon verdient daar stilaan een standbeeld, hè", voegt hij toe. “Hij heeft ons enorm veel geleerd en was een uitstekende collega.”

Komende zondag treedt Beerschot thuis aan tegen Club Brugge, een bijzonder moment voor Shinton. “Uiteraard is het speciaal", zegt hij. “Ik heb ongelofelijk veel mooie herinneringen aan mijn periode bij Club en zal veel bekende gezichten terugzien. Maar revanche? Nee, totaal niet. Ik hoop vooral dat het Kiel zondag kan kolken. Na de recente resultaten geloven we écht dat we iets kunnen rapen tegen Club.”