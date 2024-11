Jelle Vossen komt met fikse waarschuwing voor Challenger Pro League-clubs: "Ik ga er alles aan doen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem kroonde zich tot de winnaar van het weekend in de Challenger Pro League. Jelle Vossen bezorgde zijn team de drie punten tegen RAAL La Louvière.

RWDM leed zeer duur puntenverlies en Zulte Waregem zag zijn kans. De club nam het op tegen rechtstreekse concurrent RAAL La Louvière.

Jelle Vossen kon zijn club de drie punten bezorgen met twee doelpunten. In het absolute slot kopte hij de 2-1 tegen de touwen, de ontlading was groot bij de spits.

Hij heeft dit seizoen nog één groot doen. "Ik kom steeds meer tot het besef dat ik geen tien jaar meer ga voetballen. Dat zet je dan aan om nog feller je dromen na te jagen", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Ja, ik wil er alles aan doen om met Zulte Waregem de promotie af te dwingen, mijn motivatie is enorm", gaat hij verder. Duidelijk kan Vossen moeilijker zijn.

"We blijven nu netjes op koers. Door de nederlaag van RWDM was deze match tegen La Louvière winnen nog belangrijker geworden. Om de slechte reeks van 1 op 6 een halt toe te roepen én om met een goed gevoel de interlandbreak in te kunnen duiken", besluit hij.