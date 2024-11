Ex-coach Genk en Anderlecht John van den Brom stond op het punt terug te keren naar België, maar bedacht zich om opvallende reden

In België heeft John Van den Brom al Anderlecht en Genk getraind. KAS Eupen had aan de lijst kunnen worden toegevoegd, maar de Nederlander heeft uiteindelijk afgezien van het voorstel.

Of het nu bij Anderlecht (2012-2014) of bij Genk (2020-2021) was, John Van den Brom heeft zeer goede herinneringen achtergelaten, zowel op het gebied van het vertoonde voetbal als qua menselijke relaties met de clubleden.

Hij heeft nog steeds intensief contact met Dimitri De Condé, de sportief directeur van Genk. Deze laatste onthult in de podcast Terril Talks dat zijn voormalige coach hem afgelopen winter heeft gecontacteerd naar aanleiding van een voorstel van KAS Eupen.

Hij wilde geen Russische roulette spelen in playdowns

De Panda's hadden net vernomen van het vertrek van Florian Kohfeldt na de 4-0 nederlaag tegen Standard. Een plotseling vertrek dat net voor de playdowns viel. Eupen probeerde Van den Brom naar hun bank te lokken voor de reddingsoperatie.

De 58-jarige Nederlander vroeg dus aan De Condé wat de kansen waren voor het behoud van de Oostkantonners. Uiteindelijk koos Van den Brom ervoor om het aanbod te weigeren.

Toch heeft de club waar hij deze zomer bij is aangesloten nog ernstigere problemen. Ooit behorend tot invloedrijke clubs in de Eredivisie, is Vitesse ondertussen gedegradeerd naar de tweede divisie. Het team staat daar laatste met slechts twee overwinningen in vijftien wedstrijden, naast puntenaftrek vanwege licentieproblemen die de club vorig seizoen al dwarszaten.