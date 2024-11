Is het krediet van Tedesco opgebruikt? CEO Belgische voetbalbond is zeer helder

Domenico Tedesco moet omgaan met een golf van kritiek die op hem is geuit. De bondscoach van de Rode Duivels staat onder druk voorafgaand aan de twee Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël. Wat zegt de CEO ervan?

De CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond Peter Willems sprak over de situatie van Domenico Tedesco. Sinds zijn benoeming in september heeft Willems zijn vertrouwen in de bondscoach niet onder stoelen of banken gestoken.

"Ik praat regelmatig met bondscoach Domenico Tedesco. Het is niet aan mij om snel een beslissing te nemen na de twee wedstrijden van de Rode Duivels in november. Ik zie zeer gemotiveerde spelers, ik zie een zeer gemotiveerde coach."

Ook vertrouwen in Mannaert

"De spelers staan achter de coach, dus ik zie momenteel geen probleem. Iedereen staat achter hem, we willen met hem verder gaan", opende Willems bij de RTBF over het vertrouwen in de bondscoach.

Willems sprak vervolgens over de benoeming van Vincent Mannaert als nieuwe sportdirecteur. "Het is belangrijk dat de spelers de wil hebben om voor hun land te spelen. Ik denk dat die passie er nog steeds is."

"Dat is ook een reden waarom we Vincent Mannaert hebben aangetrokken. Om die cultuur van willen winnen te creëren of te herstellen. Dit is wat Romelu Lukaku en anderen willen. Ze komen om wedstrijden te winnen en de Wereldbeker te winnen, zonder te zeggen dat we die gaan winnen."