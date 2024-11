Spalletti heeft al dezelfde problemen als Tedesco, in mindere mate: flinke domper voor Italië met oog op interland tegen Rode Duivels

Italië wil zich kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Maar ze moeten het stellen zonder de diensten van Samuele Ricci.

Italiaans bondscoach Luciano Spalletti is nog niet zo getroffen door blessures van zijn sleutelspelers als Domenico Tedesco. Maar ook hij moet rekening houden met de realiteiten van de ziekenboeg.

Samuele Ricci zal verstek moeten laten gaan voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels. De middenvelder van Torino raakte geblesseerd aan zijn enkel tijdens de derby tegen Juventus en is niet beschikbaar voor de bijeenkomst.

Om hem te vervangen heeft Spalletti beroep gedaan op Manuel Locatelli, de middenvelder van Juventus. Als aanvoerder tegen Torino was de 26-jarige speler sinds maart niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij heeft toch al 28 optredens met de Squadra op zijn naam staan.

Het team zal er vol voor gaan

Na de wedstrijd tegen onze Rode Duivels zal Italië Frankrijk ontvangen, dat met 1-3 werd verslagen in Parijs. De Italianen hebben slechts één punt nodig om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League.

Maar Luciano Spalletti blijft voorzichtig: "Het lijkt gemakkelijk, één punt, maar dat zal niet onze manier van denken zijn. Als we deze wedstrijden benaderen met alleen dat punt in gedachten, vergissen we ons. Het zullen moeilijke wedstrijden worden, we kunnen niet overmoedig zijn", legde hij uit.