Spelers van KMSK Deinze in opstand? Club komt met stevige statement

Een moeilijke dag was het voor KMSK Deinze. Ze kregen een puntenaftrek in de Challenger Pro League en volgens sommige bronnen zouden de spelers in staking zijn gegaan om druk te zetten op de nieuwe eigenaars.

Enkele weken geleden leek het einde van KMSK Deinze nabij, maar uiteindelijk werd toch een overnemer gevonden. Op 12 november kwam de Licentiecommissie samen over de zaak en beslisten ze tot puntenaftrek. Ondertussen kwamen er ook geruchten dat de spelers in staking zouden zijn om druk te zetten op de nieuwe eigenaars. KMSK Deinze heeft nu stevig gereageerd in een persbericht. 📝 𝐊𝐌𝐒𝐊 𝐃𝐞𝐢𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐠𝐞𝐞𝐫𝐭 𝐨𝐩 𝐛𝐞𝐬𝐥𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐫𝐮𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚.



Lees het statement van de club: https://t.co/HT74Mo3jsk pic.twitter.com/hPo0a1indL — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) November 12, 2024 KMSK Deinze neemt akte van de beslissing van de licentiecommissie, genomen op 12 november om 15:00 uur, om ons een sanctie op te leggen van 3 punten aftrek en een beperking van 2 spelers op de Squad Size List. Hoewel wij de nodige documenten hebben aangeleverd om aan te tonen dat alle lonen en schulden uiterlijk vrijdag zullen worden voldaan, konden wij de deadline voor betaling van vandaag niet halen. De fondsen zijn namelijk pas vrijgekomen na de officiële publicatie van de overname in het Belgisch Staatsblad, waardoor de deadline van 12 november simpelweg niet haalbaar was. Wij betreuren het dat de club en haar nieuwe eigenaars gestraft worden voor een vertraging van slechts drie dagen, die het gevolg is van het volgen van de juiste procedures voor een overname. KMSK Deinze vindt deze sanctie dan ook onevenredig gezien de huidige omstandigheden en de grote inspanningen van de afgelopen weken. Om die reden heeft de club besloten om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Wij willen nogmaals benadrukken dat de eerste contacten met de nieuwe eigenaars pas een maand geleden zijn gelegd en dat deze overname in zeer korte tijd heeft plaatsgevonden. Dit is een spoedovername die noodzakelijk is om de toekomst van KMSK Deinze te waarborgen. Het feit dat de club mag blijven bestaan is niet alleen positief voor alle sympathisanten van KMSK Deinze, maar ook voor het Belgisch voetbal, dat hiermee bespaard blijft van opnieuw een faillissement van een Belgische club. Daarnaast wil KMSK Deinze graag reageren op een artikel gepubliceerd in Het Laatste Nieuws met de titel: “Spelers Deinze staken omdat nieuwe overnemer niet betaalt, puntenaftrek dreigt.” De club benadrukt dat alle spelers vandaag aanwezig waren en individueel hebben getraind, na twee vrije dagen na het gelijkspel tegen Lommel. Morgen staat er een reguliere trainingssessie op het programma en donderdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Cercle Brugge. De club, spelers en staff blijven dus gewoon trainen en werken professioneel verder. Wij vinden het betreurenswaardig dat dit 'fake news' is gepubliceerd met als enige doel sensatie op te wekken en de club verder te destabiliseren in deze moeilijke periode, ondanks het positieve nieuws van een overname en nieuwe investeerders.